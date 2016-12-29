Ижевск. Удмуртия. Телефон справочной службы Ижевска 068 прекратил свою работу. Об этом сообщается на сайте администрации города.

По всем интересующим вопросам горожанам советуют обращаться по ряду других номеров. Если вас волнуют проблемы, связанные с:

- оказанием жилищно-коммунальных услуг - 072 или 90-80-72;

- содержанием улично-дорожной сети - 78-72-78;

- предоставлением муниципальных услуг - 90-81-27.

Получить консультацию по другим полномочиям администрации города можно по телефону отдела приема граждан 41-41-42.