Ижевск. Удмуртия. Режим повышенной готовности объявили в Удмуртии на период новогодних праздников. Соответствующее постановление появилось на сайте правительства региона.

Действовать он будет с 28 декабря до 15 января 2017 года. Контроль за исполнением распоряжение возложили на председателя правительства Удмуртии Виктора Савельева.

«Ввести с 28 декабря 2016 года по 15 января 2017 года на территории Удмуртской Республики режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления, сил и средств Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - говорится в документе.