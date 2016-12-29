Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с ноября 2016 года составлено 107 административных протоколов за ненадлежащее содержание подъездов ко дворам и придомовых территорий. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, недобросовестным подрядчикам придется выплатить штрафов на общую сумму 960 тыс. рублей.

Только за последнюю неделю было составлено еще 19 протоколов.

По результатам заседания постоянной комиссии Гордумы Ижевска депутаты поручили заместителю главы администрации Владимиру Нестеренко до 15 января предоставить план повышения эффективности работы системы городского хозяйства.

«Считаю, что администрация города не до конца использовала все ресурсы в вопросе содержания дорог, поэтому депутаты обращают внимание на необходимость усиления этой работы. Нам нужно вместе принять меры, чтобы в будущем году ситуация улучшилась. Конечно, денег выделено мало, поэтому считаю правильным обратиться в Правительство Удмуртии за поддержкой», - сказал председатель постоянной комиссии Гордумы Ижевска Сергей Сурнин.

По словам замглавы администрации по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимира Нестеренко, подрядные организации не всегда успевают вовремя убирать снег с улиц столицы Удмуртии из-за несвоевременной оплаты их работы и постоянных сильных снегопадов.

«Подрядные организации, особенно предприятия малого бизнеса, не всегда справляются с объемами работ, ссылаясь на несвоевременную оплату выполненных работ, в результате чего они испытывают трудности с приобретением ГСМ и запасных частей. Такой факт вызван непростой ситуацией с бюджетом, недопоступлением доходов. Еще одна причина, по которой в этом году возникают проблемы с уборкой дорог, это погодные условия. Сегодня высота снежного покрова составляет более 50 см, это почти годовая норма осадков», - сказал Нестеренко.