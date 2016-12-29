Лос-Анджелес. США. Американская актриса Дебби Рейнолдс умерла в среду вечером в возрасте 84 лет во время подготовки к похоронам своей дочери Керри Фишер, известной по роли принцессы Леи в фильме «Звездные войны». Об этом, со ссылкой на агентство Associated Press, сообщает Интерфакс.

Зрители помнят Рейнольдс по съемкам в комедии «Поющие под дождем», роли Молли Браун в экранизации одноименного мюзикла «Непотопляемая Молли Браун», за которую актрису номинировали на «Оскар», а также сестры Энн в «Поющей монахине» и Барбары Хармон в «Разводе по-американски».

В январе 2015 года Дебби Рейнолдс вручили почетную премию Гильдии киноактеров США за вклад мировое киноискусство.

Дочь Дебби Рейнолдс Керри Фишер скончалась в Голливуде в возрасте 60-ти лет. У актрисы случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Ее доставили в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился.