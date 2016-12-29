Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдет пятый международный этнофутуристический симпозиум перформанса и видеоарта «Жон-Жон Уддяди». Мероприятие состоится со 2 по 10 января, сообщает пресс-служба штаба городских проектов «ЛИФТ».

«Кураторы по-прежнему придерживаются курса который был намечен изначально - камерность и сакральность», - говорится в сообщении.

В ходе симпозиума в республике соберутся десять творцов из Удмуртии, Татарстана, Эстонии, Венгрии и отправятся в путешествие к одному из центров аутентичной удмуртской культуры. Какому, пока не сообщается.

«Это живописное пространство станет холстом где переплетутся медиатехнологии, личностная мифология, мифология этноса и мифология цивилизации. Образным языком метафоры художники-этнофутуристы раскроют неизведанную табуированную Внутреннюю Удмуртию», - говорится в сообщении.

Художники будут активно общаться с жителями деревни, а каждый автор в условиях сельской местности снимет и смонтирует арт-видео, основанное на местных мифах и легендах.

«Заинтересованные жители и, особенно те, кто чувствует тонкие вибрации, но боится их проявлять, станут героями будущих видео арт работ, где они попытаются раскрыть своё сердце и показать свой внутренний мир со всеми чаяниями и надеждами», - сообщают организаторы.

Итоговый показ всех видео пройдет 9 января с 16:00 до 19:00 в культурном центре деревни, а другой видеопоказ состоится уже в Ижевске, в штабе городских проектов «ЛИФТ», 13 января, с 18:00 до 20:00.