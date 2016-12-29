Грозный. Чеченская Республика. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о том, что он требовал отставки заместителя министра республиканского МВД Апти Алаудинова. Об этом руководитель региона написал в своем «Инстаграме».

По его словам, эту информацию он узнал из оппозиционной прессы, когда вернулся в Чечню из поездки в Москву.

«Дома узнал из прессы, что я «потребовал от генерала Апти Алаудинова уйти в отставку». Все ссылаются на издание, специализирующееся на постоянном тиражировании сплетен о Чечне, ненависти ко всему, что связано с нашей республикой. Что здесь сказать? Откровенная болтология и пустые разговоры! Мы с Русланом Алхановым и Апти Алаудиновым, как обычно, и сегодня вечером встретились, обсудили первоочередные задачи обеспечения безопасности в праздничные дни», - рассказал Кадыров.

Главу региональной полиции и его зама Рамзан Кадыров назвал «боевыми генералами, которые многие и многие годы отдали успешной борьбе с терроризмом, лично рисковали своими жизнями».

«Благодаря их слаженной совместной работе с подразделениями ФВНГ России и другими правоохранительными органами в Чечне ликвидированы самые опасные террористы международного уровня, обеспечиваются порядок, стабильность и безопасность. К сожалению, уже вошло в практику отдельных изданий, когда один интернет-ресурс печатает небылицу, а остальные, прекрасно зная, что это фальшивка, дублируют её», - написал лидер Чечни.

Дорогие друзья! В среду вернулся из поездки в Москву. Дома узнал из прессы, что я "потребовал от генерала Апти Алаудинова уйти в отставку". Все ссылаются на издание, специализирующееся на постоянном тиражировании сплетен о Чечне, ненависти ко всему, что связано с нашей республикой. Что здесь сказать? Откровенная болтология и пустые разговоры! Мы с Русланом Алхановым и Апти Алаудиновым, как обычно, и сегодня вечером встретились, обсудили первоочередные задачи обеспечения безопасности в праздничные дни. Министр МВД РФ по ЧР Руслан Алханов и его заместитель Апти Алаудинов являются боевыми генералами, которые многие и многие годы отдали успешной борьбе с терроризмом, лично рисковали своими жизнями. Благодаря их слаженной совместной работе с подразделениями ФВНГ России и другими правоохранительными органами в Чечне ликвидированы самые опасные террористы международного уровня, обеспечиваются порядок, стабильность и безопасность. К сожалению, уже вошло в практику отдельных изданий, когда один интернет-ресурс печатает небылицу, а остальные, прекрасно зная, что это фальшивка, дублируют её. Конечно, есть сотни изданий, тысячи журналистов, которые не поддаются соблазну печатать дешёвые "утки" в погоне за минутной сенсацией, через час-полтора лопающихся подобно мыльному пузырю. #Кадыров #Россия #Чечня #Сплетни