Лос-Анжелес. США. Американский журнал Forbes опубликовал свой традиционный список самых "богатых и знаменитых". Первые места в нем заняли создатель саги «Звездные войны» Джордж Лукас, режиссер Стивен Спилберг и телеведущая Опра Уинфри.

Состояние Джорджа Лукаса в этом году достигло 4,6 млрд. долларов. Наибольшую его часть он получил от продажи компании Lucasfilm, которую за $4,05 млрд купила компания Walt Disney. Кроме этого, Лукас владеет ранчо площадью более 24 кв. км в штате Калифорния, пишут "Известия".

Второе место по версии Forbes занял Стивена Спилберга с мешками денег в размере $3,7 млрд. Основная часть дохода режиссера поступила от работы студии DreamWorks. Режиссер также получает прибыль от компании Universal Pictures.

На третьей строчке рейтинга расположилась известная телеведущая Опра Уинфри, заработавшая $2,8 млрд. Основной доход ей принесла ее компания Harpo Productions, а также недвижимость на Гавайях.

Также в десятку вошли баскетболист Майкл Джордан с состоянием в $1,2 млрд, иллюзионист Дэвид Копперфильд ($850 млн), американский гольфист Тайгер Вудс ($740 млн), писатель Джеймс Паттерсон ($700 млн), рэппер Джей-Зи ($610 млн), певица Мадонна ($560 млн), музыканты Джимми Баффет ($550 млн) и Джон Бон Джови ($410 млн).