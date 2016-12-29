Иркутск. Иркутская область. От отравления метанолом в Иркутске погибли уже 76 человек. Об этом на заседании региональной комиссии по ЧС сообщил министр здравоохранения области Олег Ярошенко. Ранее Минздрав сообщал о 74 погибших.

«По данным судебно-медицинской экспертизы, от отравления метанолом погибли к настоящему времени 76 человек - 46 в лечебных учреждениях, и 30 были доставлены бюро судмедэкспертизы с мест жительства», - приводит слова Ярошенко агентство «Интерфакс» .

Отравившиеся до сих пор продолжают поступать в больницы области. В настоящее время в лечебных учреждениях находится девять человек, сообщил министр.

Напомним, с 18 по 23 декабря в Иркутской области от отравления контрафактным «Боярышником» пострадали 122 человека. Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате. В связи с произошедшим правоохранители возбудили уголовное дело. В регионе объявили режим ЧС.

В связи со случившимся в России запретили розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции.