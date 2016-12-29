Ижевск. Удмуртия. Приставы наложили арест на квартиру и дом арестованного экс-главы Малопургинского района Ерохина. Как сообщает пресс-служба УФССП Удмуртии, арестованы также вся мебель, бытовая техника и ценные вещи, которые находились в помещениях.

Напомним, ранее Ерохина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК России («Получение взятки»). Его приговорили к 8,5 годам исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему придется выплатить штраф равный 30-кратной сумме взятки, а это 316 млн 620 тыс. рублей.

Приставы уже списали со счетов должника 215 тыс. рублей.

В 2016 году сотрудники УФССП России по Удмуртской Республике окончили 880 исполнительных производств по взысканию штрафов как вида наказания по уголовным преступлениям, в бюджет перечислено более 17,7 миллионов рублей.

Задержание главы Малопургинского района Удмуртии