Ижевск. Удмуртия. Музей ИЗО в Ижевске приглашает к себе в новогодние выходные на массу интересных и увлекательных мероприятий. Полная программа появилась на сайте учреждения.

Музей начнет работать с 3 января и всех его посетителей ждут:

3 января

- 12:00 - 13:30, 16:00 - 17:30 - «Зимний карнавал», мастер-класс по росписи масок, игровая экскурсия по выставке «Плюшевое сердце». Новогодние развлечения у ёлки, 5+;

- 16:00 - 18:00 - праздничные кинопоказы от киноклуба «Бриколаж», «Весна, лето, осень, зима… и снова весна». Режиссер: Ким Ки Дук, 2003. Южная Корея, 16+.

4 января

- 12:00 -13:00 - игровая экскурсия по выставке Михайлова «Тол эзь», 5+;

- 13:00 - 14:30 - лекция «Образ Николая Чудотворца в русской и западной культуре», 8+;

- 16.00 - 18:00 - праздничные кинопоказы от киноклуба «Бриколаж», «Тени забытых предков», режиссер: Сергей Параджанов, 1964, СССР, 0+.

5 января

- 12:00-13:30 - мастер-класс №Рождественская звезда в технике лоскутного шитья», место: анфилада, выставка «Корневая система. Лаборатория художественного музея», 2 этаж, 12+;

- 14:00-15:00 - лекция «Живопись и графика: материалы и техники» на выставке «Корневая система», лаборатория художественного музея», место: анфилада, выставка «Корневая система. Лаборатория художественного музея», 2 этаж, 9+;

- 16:00 - 18:00 - праздничные кинопоказы от киноклуба «Бриколаж» «Сквозь снег», режиссер: Пон Джун-хо, 2013. Южная Корея, 7+.

7 января

- 12:00-13:30 - мастер-класс «Рождественские ангелочки» (создание ангелочков из фетра), место: анфилада, выставка «Корневая система. Лаборатория художественного музея», 2 этаж, 8+;

- 16:00 - 17:30 – «Рождественское вертепное представление», 0+;

- 15:00-17:00 - цикл по графическим техникам «Акварель с солью». В рамках выставки «ПОЧВА», место: анфилада, выставка «Корневая система. Лаборатория художественного музея», 2 этаж, 12+.

8 января

- 14:00-16:00 – «Анатомия художественного медведя и авторской куклы» (история возникновения художественного медведя, признаки авторского коллекционного медведя, интересные исторические медведи-личности. Исторический экскурс в авторскую куклу, из чего состоит кукла, современные направления авторской куклы). Авторская лекция на выставке «Плюшевое сердце», место: анфилада, выставка «Плюшевое сердце», 2 этаж, 8+.

- 15:00-17:00 - мастер-класс Михайлова по акварели. В рамках выставки «Тол Эзь», место: угловые залы, выставка «Тол Эзь», 12+.