Вашингтон. США. По мнению избранного президента США Дональда Трампа, Организация объединенных наций работает неэффективно.

Он заявил, что ООН не реализует свой потенциал, пишут «Известия» со ссылкой на американские СМИ.

«У ООН такой грандиозный потенциал, но она не оправдывает его, - заявил Трамп. - Вы видите, что ООН решает проблемы? Не решает, она порождает проблемы. Если она будет оправдывать потенциал, это будет здорово, а если нет – это будет тратой времени и денег».

В то же время будущий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о своем желании «как можно скорее» встретиться с Трампом и наладить «конструктивный диалог», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на AFP. Отметим, что именно США являются основным финансовым донором ООН.