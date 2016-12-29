Ижевск. Удмуртия. В подъезде одного из домов по улице Удмуртской в Ижевске обнаружили мужчину с ножевым ранением. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, 23-летний молодой человек ночью возвращался с корпоратива.

У соседей очень громко играла музыка и потерпевший попросил сделать звук потише. В ответ на замечание завязалась ссора, в ходе которой 59-летний мужчина взял нож, ударил им молодого человека в живот и закрыл дверь.

Злоумышленника задержали. По факту происшествия в отношение него возбудили уголовное дело по статье 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).