Санкт-Петербург. Россия. Председатель совета директоров управляющей компании порта «Усть-Луга» Валерий Израйлит арестован в Петербурге. Бизнесмена обвиняют в хищении крупной суммы денег, выделенных на развитие порта.

Как сообщает ИА "Невские новости", 28 декабря в офисе компании прошли обыски. Валерий Израйлит был задержан, а после арестован Дзержинским судом Петербурга по запросу следственной службы ФСБ. Бизнесмен заключен под стражу до 21 января 2017 года.

Следствие полагает, что Израйлит причастен к хищению 1,5 миллиардов рублей, выделенных на строительство порта. Подозреваемый отправлял деньги в офшоры через подставные фирмы .Против него возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Как сообщается на сайте компании, ОАО «Компания Усть-Луга» создано в 1992 году специально для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива Морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн. тонн различных грузов в год. Строительство нового российского порта на велось в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России», а используемая при строительстве порта схема взаимодействия участников проекта стала одним из первых в России примеров успешного государственно-частного партнерства.