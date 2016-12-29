Ижевск. Удмуртия. 17 ларьков демонтируют в Ижевске до конца. Как сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии, снос будет осуществляться без привлечения бюджетных денег.

Очередное решение суда о сносе нестационарной торговой точки, расположенной в Ижевске на улице Камбарской исполнено судебными приставами.

В рамках возбужденного исполнительного производства от должника потребовали добровольно освободить земельный участок и установили срок для его исполнения.

«Собственник торговой точки самостоятельно исполнять решение суда отказался», - пишут в федеральной службе.

Исполнительные действия начались с описи и вывоза имущества, находящегося в помещении. Торговое оборудование, товар, в том числе и, как оказалось, алкогольная продукция, описали и передали на ответственное хранение.

Также стоит отметить, что к самостоятельному исполнению решения суда по демонтажу накануне приступили владельцы торговых точек, расположенных на улице Кирова, 3 и улице Автозаводской, 56.

Отметим, что в 2016 году судебные приставы Удмуртии исполнили 21 решение суда.