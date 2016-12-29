Ижевск. Удмуртия. Число госслужащих в Удмуртии может сократиться еще на 10 процентов. Как сообщает пресс-служба главы и республиканского правительства, об этом сообщил руководитель региона Александр Соловьев.

«Два года назад мы поставили перед собой задачу оптимизировать численность госслужащих в органах исполнительной власти, - сказал Александр Соловьев. – В своём недавнем докладе о положении в республике я вновь вернулся к этой теме и вышел с предложением в 2017 году уменьшить количество служащих ещё на 10 процентов. Но прежде чем приступить к решению вопроса, мы должны сегодня всесторонне проанализировать нашу общую работу, обсудить ошибки, допущенные в процессе оптимизации, чтобы не повторить их в следующем году».

Об этом Соловьев сказал во время совещания, которое было посвящено вопросу оптимизации численности государственных гражданских служащих Удмуртии в 2014-2015 годах.

Также с докладом о реализации указа Главы Удмуртии от 23 октября 2014 года об оптимизации численности госслужащих выступила министр труда и миграционной политики Надежда Губская. В первом полугодии 2014 года численность служащих в органах исполнительной власти составляла 1703 человека, в первом полугодии 2015 года – 1477 человек.

«В течение года количество государственных гражданских служащих уменьшилось на 226 человек, что составляет 15,3 процента», - сообщают в пресс-службе.

По относительному показателю численности государственных гражданских служащих в органах исполнительной власти республики, рассчитанному на 10 тысяч человек населения, в первом полугодии 2014 года Удмуртия превышала уровень ПФО на 12 процентов, а через год данный показатель стал ниже аналогичного по округу на два процента.

В Минфине Удмуртии предельное количество госслужащих сократили на 23 человека, в Министерстве здравоохранения - на 15, в Министерстве лесного хозяйства и Минисельхозе – на 10.

Объединение Министерства труда и главного управления службы занятости позволило высвободить 13 человек.

«Слияние Министерства социальной защиты и комитета по делам семьи и демографической политике дало возможность сократить численность служащих тоже на 13 человек», - уточнили в пресс-службе главы региона.

Александр Соловьев также напомнил, что примеру региональных органов исполнительной власти должны последовать Госсовет и муниципальные органы власти.

«Оптимизация количества служащих – процесс болезненный, - отметил глава республики. - Поэтому убедительно прошу вас очень взвешенно подходить к решению этого вопроса. Самый главный принцип – оценивать каждого человека по эффективности его работы».

Председатель Правительства Удмуртии Виктор Савельев сообщил, что создана рабочая группа по вопросам оптимизации численности госслужащих и оптимизации фонда оплаты труда. Сегодня же состоялось заседание этой группы.