Москва. Россия. Родственникам погибших в катастрофе самолета Минобороны не придется выплачивать их кредиты в Сбербанка. Как заявил глава правительственной комиссии по расследованию крушения, министр транспорта России Максим Соколов, руководство Сбербанка приняло решение о списании долгов жертв катастрофы.

«Сбербанк принял решение о списании долгов погибших. Однако для того, чтобы эта процедура была произведена, необходимо подать соответствующие заявления», - цитирует слова Соколова агентство "Интерфакс".

Министр отметил, что некоторые отделения Сбербанка в Москве будут работать для выплаты компенсаций родственникам погибших даже в новогодние праздники.

Самолет Минобороны Ту-154 разбился утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На его борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.