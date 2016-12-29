Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжили снижаться доходы населения. Как сообщает Удмуртстат, этот показатель в ноябре 2016 года снизился на 10 процентов по сравнению с октябрем.

«В ноябре текущего года население республики получило денежных доходов в сумме 34,9 млрд. рублей, израсходовало - 31,8 млрд. рублей. Превышение доходов над расходами составило 3,1 млрд. рублей, что на 33% меньше, чем в ноябре прошлого года», - отметили в Удмуртстате.

Отметим, что снижение доходов населения наблюдалось ещё в 7 регионах Приволжского федерального округа.

«Во всех регионах ПФО отмечалось снижение реальных денежных доходов населения (в Удмуртии - на 16%)», - сообщают статистики.

Среди 14 регионов округа Удмуртия по размеру среднедушевых денежных доходов занимала 6 место. На первом месте - Татарстан (33 тыс. рублей в месяц), последнем – Чувашия (17,2 тыс. рублей).

По-прежнему, основную часть денежных доходов население расходовало на покупку товаров и оплату услуг - потребительские расходы составили 65 процентов от общей суммы доходов (в ноябре прошлого года – 64процентов). В реальном выражении на покупку товаров и оплату услуг потрачено денег на 10,8 процентов меньше, чем годом ранее.

Также специалисты отмечают, что расходы населения на приобретение иностранной валюты практически не изменились, а покупка недвижимости уменьшилась на 45 процентов.

Сбережения населения во вкладах в ноябре 2016 года возросли на 1,9 млрд. рублей, такая же ситуация складывалась и в прошлом году, счета в банках в ноябре предыдущего года были пополнены на 1,3 млрд. рублей.

На конец ноября 2016 года на счетах в банках население республики хранило 86 млрд. рублей, из них более половины - в отделениях Сбербанка России.

Кроме того, жители республики продолжают брать в банках займы.

В ноябре 2016 года населением взято кредитов больше