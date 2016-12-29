Пекин. Китай. Китайские чиновники рассказали о необычных родах, которые произошли в Чанчуня в Китае. Пожилая 64-летняя китаянка благополучно выносила и родила здорового ребенка.

Пожилая роженица решились на рождение малыша из-за гибели единственного сына в конце 2015 года. Она забеременела с помощью ЭКО и всю беременность находилась под наблюдением врачей. Сами роды произошли с помощью кесарева сечения, сообщает китайское агентство «Сина синьвэнь».

В настоящий момент мама и младенец находятся под постоянным медицинским наблюдением, их жизни ничто не угрожает.