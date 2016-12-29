Ижевск. Удмуртия. Конец года - отличный повод для традиционного подведения итогов. Корреспонденты информационного агентства “Сусанин” решили не оставаться в стороне и вспомнили главные события 2016 года.

Холодный январь

Жители Ижевска надолго запомнят январь 2016 года. В новогодние праздники в городе случилось несколько коммунальных аварий, и многие дома остались без горячей воды и отопления. 22 января в столице Удмуртии ввели режим ЧС. По факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Ижевска своих обязанностей при подготовке к отопительному сезону 2015-2016 годов было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). За срыв отопительного сезона своего поста лишился вице-премьер Андрей Сивцов.

Февраль под знаком Елены Ляшенко

Буйная ижевчанка “прославила” Удмуртию на всю страну. Ее история началась еще в январе, когда девушка заявила об избиении сотрудниками полиции.

Задержание Елены Ляшенко

Однако следователи возбудили уголовное дело в отношении самой Елены после того как она набросилась с кулаками на правоохранителей. После этого горожанка устроила несколько аварий, а в суде напала на полицейского и сотрудника информагентства “Сусанин”. В начале июня Первомайский районный суд Ижевска признал Елену Ляшенко виновной в 4 эпизодах нападения на полицейских и отправил девушку на принудительное психиатрическое лечение.

Приговор Ляшенко вынесен в Ижевске

Март и скандал в “Италмасе”

В культурной среде республики разразился скандал, связанный с ансамблем “Италмас”. Сначала сын экс-директора коллектива Анатолия Мамонтова Константин сообщил, что отец находится в доме престарелых. Связано это было с тем, что 79-летний режиссер сломал бедро и ему была необходима реабилитация. Позже директор Удмуртской филармонии Алексей Фомин рассказал, что “Италмас” готов взять на себя расходы по содержанию Мамонтова-старшего в частном пансионате, но Мамонтов-младший не отвечает на звонки, чтобы урегулировать этот вопрос. Незадолго до того, как почетный гражданин Удмуртии Анатолий Мамонтов оказался в доме престарелых, между управленцами «Италмаса» произошел конфликт, возникший из-за кадровых перестановок. Мамонтов-старший написал письмо в Российское авторское общество, в котором заявил о своем запрете использовать филармонии такие произведения как «Танец с колокольчиками», песню и пьесу «Италмас», инструментальную песню «Скамеечка» и еще более двадцати произведений.

Телевизионный апрель

В апреле в Ижевске снимали выпуск программы “Магаззино” с Александром Молочко. «Люди пытаются меня обмануть. Это безуспешно, потому что это не первый город. <…> Я сейчас могу увидеть, где просрочка, которую выкладывают на прилавки, где продукты, которые подлежат списанию», - поделился ведущий.

Съемочная группа программы "Магаззино" побывала в Ижевске

В эфире “Пятницы” передача вышла уже в мае. Молочко побывал на Центральном рынке, в “Ижтрейдинге” и “Вкусном доме”. В каждой торговой точке он нашел нарушения.

После выхода передачи следователи возбудили уголовное дело в отношении одной из предпринимательниц. В павильоне центрального рынка Ижевска, где проходили съемки программы, телеведущий Александр Молочко нашел мясные продукты, которых по документам там быть не должно. Специалисты провели ветеринарно-санитарную экспертизу найденного товара, по заключению которой найденный мясной продукт признали опасным для жизни и здоровья.

Еще одним телевизионным событием апреля стал визит съемочной группы НТВ, которая пыталась найти автора вопроса Владимиру Путину “Почему так все хреново в Сарапуле?”. Об этом в декабре 2011 года премьер-министра спросили во время “прямой линии”. «К сожалению, журналистам не удалось найти сарапульца, приславшего вопрос председателю правительства России. Они сняли сам Сарапул, пообщались с его жителями и пообедали в известном городском ресторане «Старая башня», - рассказал координатор поездки журналистов НТВ в Сарапуле.

Путин: Почему всё так хреново в Сарапуле?

Коммунальный май

В мае в Ижевске задержали руководителя группы компаний «Единая УК» Рауфа Кутдузова. Его подозревают в даче взятки должностному лицу через посредника за общее покровительство и попустительство по службе за совершение заведомо незаконного бездействия в крупном размере. Коммунальщик находится под стражей.

В декабре под следствием оказался и его сын - депутат Госсовета Удмуртии Наиль Кутдузов. Его обвиняют в присвоении имущества на сумму более 43 млн рублей. Парламентарию избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Разгулявшаяся погода в июне

Июнь принес несколько погодных сюрпризов. В начале месяца сильный ветер повалил деревья, рекламные конструкции, устроил “песчаные бури”. Конец июня запомнился ливнем, который подтопил дороги. А у торгового центра “Столица” потекла крыша.

Жуть. В такие минуты одна мысль: лишь бы на машину ничего не свалилось. #небозатянутосерымитучами #ветер #шторм #буря #ижевск

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Авиационный июль

Антимонопольная служба признала “Ижавиа” виновной в нарушении закона о конкуренции. По итогам заседания ведомства было принято решение о том, что авиаперевозчик из Удмуртии нарушал российское законодательство и препятствовал вхождению на рынок своих конкурентов. “Саратовские авиалинии”, которые пожаловались на республиканскую компанию говорили, что летать с ними будет дешевле. Однако до сих пор компания не совершила ни одного рейса из Ижевска.

"Ижавиа" нарушила антимонопольное законодательство

В целях развития конкуренции антимонопольщики решили обратиться в суд с иском о принудительном разделении АО «Ижавиа» по видам деятельности — оказание услуг аэропорта и оказания услуг по перевозке пассажиров.

Позже глава Удмуртии попросил не лезть в дела ОАО «Ижавиа», потому что предприятие работает нормально. Александр Соловьев также сказал, что не понимает решения управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Удмуртии, которое намерено обратиться в суд с иском о разделении акционерного общества, 100% акций которого принадлежат правительству республики, на авиаотряд и аэропорт.

“Заминированные” заводы в августе

Вечером 25 августа сотрудники Ижевских радиозавода и автозавода не смогли попасть на работу. Неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заложенных бомбах. Взрывное устройство не нашли, а телефонного хулигана вычислили. Им оказался ранее судимый мужчина. Свой предыдущий срок он отбывал за наркотики. В отношении него возбудили уголовное дело по 207 статье УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Избирательный сентябрь

В сентябре жители Удмуртии выбирали депутатов Госдумы. На территории республики сформировали два одномандатных округа. По Удмуртскому избирательному округу №33 зарегистрированы и допущены до выборов 8 кандидатов: Алексей Загребин, Алексей Чулкин, Сергей Буторин, Роман Дементьев, Владимир Чепкасов, Тимур Ягафаров, Ильдар Закиров и Виктор Шудегов. По Ижевскому избирательному округу №34 также представлены 8 кандидатов: Валерий Бузилов, Юрий Мишкин, Владимир Бодров, Антон Гусев, Руслан Тимуршин, Михаил Назаров, Фарид Юнусов и Олег Овчинников. По федеральному списку проголосовать можно было за одну из 14 представленных в нем партий. Пока считали голоса, информагентство “Сусанин” посмотрело, как голосовали жители Удмуртской Республики последние пять лет.

Избирательная активность жителей Удмуртии

Удмуртию в федеральном парламенте представляют: Вадим Белоусов (“Справедливая Россия”), Валерий Бузилов, Александр Василенко, Алексей Загребин, Андрей Исаев, Игорь Сапко (все - “Единая Россия”).

Октябрь и задержание заместителя министра

Главным событием октября стало задержание заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Соловьева. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий»). Перед Новым годом чиновника перевели под домашний арест.

Открытие моста через Каму в ноябре

Строительство моста через каму стало самым крупным проектом региональной концессии. Срок сдачи объекта неоднократно переносился, а рабочие жаловались на долги по зарплате. В ноябре движение открыли, оно будет бесплатным до марта 2017 года. Согласно постановлению правительства Удмуртии, стоимость проезда составит 326 рублей для легковых авто, 652 рубля - для «Газелей», 1142 рубля - для двухосных грузовиков, 1462 рубля - для многоосных грузовиков. Собранные за проезд средства получит компания-концессионер.

Шаткий мостик: что творится на строительстве моста через Каму

Декабрь и коммунальная концессия

Еще одним концессионным соглашением 2016 год заканчивается. Речь идет о подписании договора между администрацией Ижевска и “Удмуртскими коммунальными системами” по эксплуатации городских теплосетей. УКС обязывается вкладывать в модернизацию ижевских теплосетей до 500 млн рублей в год, при условии, что тариф на тепло и горячую воду в первые четыре года действия соглашения будет повышаться выше установленной планки в 4%.

Какие события станут важными в 2017 году, покажет время.