Москва. Россия. Помощник Президента России по интернету Герман Клименко заявил, что страна должна быть готова к отключению от мирового интернета. В интервью телеканалу Russia Today он рассказал об изменениях, которые принесет пользователям следующий год.

«Высока вероятность «тектонических сдвигов» в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения. Поэтому перед нами стоит задача - отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев, - отметил Клименко. - Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить. Регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает».

Напомним, в России планируется внести изменения в закон "О связи", которые должны внедрить инструменты регулирования российского сегмента интернета. Регулировать использование критической инфраструктуры будет федеральный орган связи по согласованию с органами безопасности.