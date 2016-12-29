Ижевск. Удмуртия. По итогам 2016 года уровень инфляции в Удмуртии составил 3,7%. Об этом сообщает Удмуртстат. Годом ранее показатель составил 11,3%. По данным пресс-службы ведомства, в декабре цены на товары и услуги выросли на 0,1%. За месяц продовольственные товары, включая алкогольные напитки, подешевели на 0,2%, непродовольственные и услуги подорожали на 0,2%.

Из продовольственных товаров повышение цен зафиксировано на овощи – на 5,5%, мороженое – на 3,2%, варенье, джем, повидло, мед – на 2,2%, сыры – на 1,9%, коньяк – на 1,8%, молоко и молочную продукцию и яйца – на 1,6%, творог - на 1,2%,

Ниже, чем в прошлом месяце, сложились цены на фрукты и цитрусовые – на 6,2%, мясо птицы – на 4,8%, сахар – на 2,3%.

В непродовольственном секторе увеличение цен отмечалось на фотоаппараты – на 2,8%, перевязочные материалы – на 2,5%, товары для садоводства – на 2,1%, товары для животных – на 2,0%, печатные издания - на 1,5%, телерадиотовары – на 1,2%, персональные компьютеры – на 1,1%, инструменты и оборудование – на 1,0%. Вместе с тем, значительно подешевели ювелирные изделия – на 11%.

Из услуг, оказываемых населению, повысились цены на проезд в поездах дальнего следования - на 6,1%, ветеринарные – на 2,6%, но снизились цены на услуги гостиниц и прочих мест проживания – на 1,8%.