Сирия. Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу сообщил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии.

По его словам, стороны конфликта договорились начать мирные переговоры.

«Сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа», — цитирует Путина "Интерфакс".

Первый документ, одобренный сторонами, касается прекращения огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй содержит комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

«Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами», - сказал президент.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь сообщил, что перемирие в Сирии начнется в полночь 30 декабря.