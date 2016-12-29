Ижевск. Удмуртия. Полицейские Удмуртии предупредили владельцев банковских карт об угрозе совершения мошенничеств под предлогом активизации бонусов от банка. Сообщение разместили на официальном сайте правоохранительного ведомства.

Известно, что в дежурную часть отдела полиции №5 (Индустриальный район – прим. ред.) обратились две ижевчанки.

«В обоих случаях на мобильные телефоны потерпевших поступили звонки с неизвестного номера 8-985… (Москва) от неизвестных, представившихся сотрудниками банка», - говорится в сообщении.

В ходе разговора лже-работники банка попросили потерпевших назвать номера банковских карт, cvv-коды на обороте и пароли для того, чтобы актировать начисленные бонусы по одной из распространенных бонусных программ.

«В результате с банковской карты одной потерпевшей были списаны денежные средства в размере 10 тыс. рублей, у второй похитили 9,6 тыс. рублей.

Аналогичные предлоги для совершения хищений с банковских карт регистрируются в конце 2016 года.

Управление МВД России по Ижевску напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность.

«Ни в коем случае не сообщайте по телефону неизвестным, действующим под различными предлогами, номера своих банковских карт, пароли, cvv-коды и другую конфиденциальную информацию», - обращаются работники правоохранительных органов к жителям республики.

В случае чего необходимо сообщит в полицию по телефону – 02, со всех мобильных – 102.

Как сообщили в пресс-службе Удмуртского отделения Сбербанка, при разговоре по телефону о продуктах и услугах Сбербанка следует знать и соблюдать следующие правила, которые помогут распознать мошенников:

- Сотрудники Сбербанка или его автоматизированные голосовые средства (IVR) никогда не звонят клиентам с целью получения/актуализации их конфиденциальных данных;

- Если к вам обратились по телефону, в интернете, через социальные сети или другими способами, и под различными предлогами пытаются узнать данные о вашей банковской карте, пароли или другую персональную информацию, будьте осторожны: это явные признаки мошенничества. При любых сомнениях рекомендуем прекратить общение и обратиться в банк по телефону, указанному на обратной стороне вашей банковской карты;

- Обращаем внимание, что только с нижеперечисленных номеров, определяющихся на вашем телефоне, могут поступать звонки из контактных центров с предложениями продуктов и услуг Банка:

+7 (499) 963-57-86, +7 (495) 730-01-85, +7 (499) 277-00-62, +7 (499) 652-90-78, +7 (499) 652-90-16, +7 (499) 652-90-10, +7 (499) 652-90-11, +7 (499) 652-90-19, +7 (499) 652-90-18, +7 (499) 652-90-17, +7 (499) 652-90-29, +7 (499) 652-90-20, +7 (499) 750-13-59, +7 (499) 750-13-56, +7 (495)785-5081, +7 (499) 951-0874, +7 (495) 665-04-37, +7 (495) 665-04-25, +7 (499) 429-08-18, +7 (499) 652-90-24, +7 (495) 747-30-59, +7 (495) 964-84-40, +7 (495)500-34-55, +7 (495)500-34-56, +7 (495)500-34-57, +7 (495)500-34-58, +7 (495)740-85-70, +7 (495) 755-94-27; +7 (499) 270-10-40, +7 (499) 6529091, +7 (499) 6529092, +7 (499) 6529072, +7 (499) 6529015, +7 (499) 6529090, +7 (499) 6529093, +7 (343) 311-03-14, +7 (499) 750-13-58, +7 (495) 995-93-96, +7 (495) 785-7268, +7 (499) 270-3646, +7 (495) 730-01-73, +7 (495) 995-90-03, +7 (495) 740-85-70, +7 (499) 705-7915, +7(495)771-39-55 ; +7(495)771-39-57, +7 (499) 681-38-14, +7 (499) 6529021, +7 (499) 6529027, +7 (499) 9510871, +7(495) 7884719, +7 (499) 6529029, +7(495) 1484912, +7 (499) 7501684, +7(499)9510872, +7(495)7857250, +7(499)7055378, +7(499)7055379, +7(495)7300124.