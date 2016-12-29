Ижевск. Удмуртия. Конец года - традиционное время подведения итогов. Подводят их и строители республики.

В декабре Национальное объединение застройщиков России опубликовало рейтинг основных компаний на строительном рынке России. От Удмуртии в него попали несколько компаний, а лидером рынка, как и год назад, стала компания «Комос-Строй». Информагентство «Сусанин» встретилось с директором «Комос-Строй» Александром Кузнецовым, чтобы поговорить о том, куда движется строительный рынок в Удмуртии и как строители переживают экономический спад.

"За 12 лет мы научились работать в ситуации постоянного экономического кризиса"