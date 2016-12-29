Иерусалим. Израиль. Более 70 тыс. человек подписались на инстаграм-аккаунт израильских женщин-военных. Как пишет Лента.ру, авторы микроблога Hot Israeli Army Girls собрали снимки более чем двух тысяч израильских военнослужащих-женщин. Они нашли аккаунты девушек по соответствующим хештегам и геотегам, а затем сделали репосты их лучших фото.

Instagram photo by Hot Israeli Army Girls * Jul 1, 2015 at 7:42pm UTC

На странице представлено, в числе прочих, множество снимков военных в неформальной обстановке — на каникулах в бикини, дома в облегающей гражданской одежде.

Instagram photo by Hot Israeli Army Girls * Jun 28, 2015 at 2:23pm UTC

По закону все граждане Израиля по достижении 18 лет подлежат призыву на службу в вооруженные силы страны — ЦАХАЛ. Срок срочной службы для мужчин составляет 36 месяцев (32 месяца для боевых частей), для женщин — 24 месяца. Освобождены от воинской повинности женщины, состоящие в браке на момент призыва, или те, кто не может служить по состоянию здоровья. Около трети израильтянок получают отсрочку или полное освобождение от армии (среди причин могут быть беременность и религиозные соображения).

Instagram photo by Hot Israeli Army Girls * Jun 24, 2015 at 9:11am UTC

Instagram photo by Hot Israeli Army Girls * May 28, 2015 at 10:05am UTC