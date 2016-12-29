Ижевск. Удмуртия. 12 новых автомобилей скорой помощи получили районные больницы Удмуртии. Как сообщает пресс-служба правительства региона, семь из них приобрели за счет средств федерального бюджета, а остальные пять – при поддержке благотворительного фонда.

Автомобили отправили в Завьяловский, Глазовский, Сарапульский, Увинский, Балезинский, Дебесский, Камбарский, Каракулинский, Малопургинский и Селтинский районы. Глазовский район получил сразу три «скорых».

По данным правительства Удмуртии, автопарк санитарных автомобилей Удмуртии в 2016 году обновился на 40% - всего за счет различных источников закупили 106 машин.