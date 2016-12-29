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Удмуртия в минуту: штрафы подрядчиков и арест имущества Ерохина

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Удмуртия в минуту: штрафы подрядчиков и арест имущества Ерохина

Обзор самых важных и интересных новостей минувшего дня.

Удмуртия в минуту: штрафы подрядчиков и арест имущества Ерохина
спорт, Правительство, Александр Соловьев, Ижевск, Максим Вылегжанин, Удмуртия, коммунальные платежи, сокращение, доходы, жилищно-коммунальное хозяйство, события Удмуртии, лыжный спорт, коммунальщики, коммунальные службы, события, Картина дня


18:30

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с ноября 2016 года составлено 107 административных протоколов за ненадлежащее содержание подъездов ко дворам и придомовых территорий. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, недобросовестным подрядчикам придется выплатить штрафов на общую сумму 960 тыс. рублей. Только за последнюю неделю было составлено еще 19 протоколов. По результатам заседания постоянной комиссии Гордумы Ижевска депутаты поручили заместителю главы администрации Владимиру Нестеренко до 15 января предоставить план повышения эффективности работы системы городского хозяйства.

Удмуртия в минуту 29 декабря 2016 года

Доходы населения:

В Удмуртии снизились доходы населения. По сообщению Удмуртстата в ноябре 2016 года этот показатель уменьшился на 10 процентов по сравнению с октябрем. В среднем на одного человека это 23 тысячи в месяц.

Сокращение госслуащих:

Число госслужащих в Удмуртии может сократиться еще на Об этом во время совещания, которое было посвящено вопросу оптимизации численности государственных гражданских служащих Удмуртии в 2014-2015 годах сообщил руководитель региона Александр Соловьев.

Арест имущества:

Приставы наложили арест на квартиру и дом экс-главы Малопургинского района Александра Ерохина. Ранее его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима за взятку и к штрафу в 316 миллионов рублей.

Демонтаж ларьков:

17 ларьков демонтируют в Ижевске до конца года. Снос будет осуществляться без привлечения бюджетных денег. Отметим, что в 2016 году судебные приставы Удмуртии уже исполнили 21 решение суда.

События года:

Корреспонденты информагентства «Сусанин» вспомнили главные события 2016 года. Коммунальный коллапс, автоледи Ляшенко, визит Магаззино, задержание Рауфа Кудтузова – все это в материале «Оглянись назад».

Повышенная готовность:

Режим повышенной готовности объявили в Удмуртии на период новогодних праздников. Соответствующее постановление появилось на сайте правительства региона. Действовать он будет с 28 декабря до 15 января 2017 года. Контроль за исполнением распоряжение возложили на председателя правительства Удмуртии Виктора Савельева.

Допинговый скандал:

Спортсмен из Удмуртии Максим Вылегжанин прокомментировал решение о своем временном отстранении от международных стартов. По его словам, он всегда соблюдал антидопинговые правила и поднимался на пьедестал только благодаря тренировкам.

Коммунальные штрафы:

Почти миллион рублей штрафов выплатят подрядчики за неочищенные дворы столицы Удмуртии. В Ижевске с ноября 2016 года составили 107 административных протоколов за плохое содержание подъездов ко дворам и придомовых территорий.

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