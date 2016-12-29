Москва. Президент России Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военное службе», разрешающие военным краткосрочные контракты для борьбы с терроризмом за рубежом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 29 декабря.

Российские военнослужащие получили право на заключение контракта сроком до одного года для «участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации, либо для участия в походах кораблей», а также «для участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов <…> за пределами территории Российской Федерации».

Кроме того, поправки к закону оговаривают отмену трехмесячного испытательного срока для заключивших краткосрочный контракт.