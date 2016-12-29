Лос-Анжелес. США. Представители корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) заявили о том, что России технологически невозможно отключить от интернета. Об этом, со ссылкой на вице-президента корпорации Михаила Якушева, пишет «Газета.ru».

Господин Якушев сравнил этот процесс с «уничтожением всех без исключения российских электростанций и уголовным преследованием всех, кто захочет все-таки пользоваться электричеством».

«Использование и развитие интернет-технологий в стране продолжится вне зависимости от каких-либо попыток «дестабилизации» этого использования, причем и «снаружи», и «изнутри», потому что сами эти технологии предусматривают возможность максимально стабильной работы независимо от посторонних факторов», - цитирует «Газета» представителя ICANN.

Ранее советник Президента России по интернету Герман Клименко сказал в интервью телеканалу Russia Today, что «страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета».

«Наши западные партнёры отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Равно как и владельцы доменов, проживающие в Крыму, потеряли то, что наработали. Наша страна должна быть готова к тому, что её отключат от мирового интернета — высока вероятность «тектонических сдвигов» в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения. Поэтому перед нами стоит задача отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев. Важно, чтобы в России продолжала работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети», — пояснил Клименко.