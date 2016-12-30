Рио-де-Жанейро. Бразилия. Глава дипломатической миссии Греции Кириакос Амиридис исчез в Рио-де-Жанейро. В последний раз его видели 26 декабря.

Об исчезновении посла сообщила супруга, которая не смогла связаться с ним по телефону.

В Рио Кириакос Амиридис приехал из столицы страны Бразилиа, чтобы провести рождественские каникулы, сообщает Lenta со ссылкой на телеканал Globo.

Телеканал отмечает, что Амиридис занял должность посла в январе 2016 года. С 2001 по 2004 год он был генеральным консулом Греции в Рио.

Полиция ведет поиски дипломата, власти обратились за помощью к населению. Отметим, что Бразилия признана страной, опасной для путешественников.