Москва. Россия. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал список жизненно важных лекарств.

Данный документ нацелен на то, чтобы контролировать цены на препараты, которые в нем указаны. Таким образом правительство страны обеспечит доступность лекарств из списка для населения, пишут «Известия».

«Правительство ежегодно утверждает такой перечень, он направлен на то, чтобы контролировать цены на препараты из этого списка, чтобы не было всякого рода спекуляций», - отметил премьер.

Он напомнил, что с недавнего времени перечень стал формироваться более открыто и при непосредственном участии профессионального сообщества. В свою очередь, вице-премьер Ольга Голодец заявила, что со следующего года правительство откажется от утверждения подобного списка на год.

В списке необходимых лекарств сердечные препараты, витамины, дезинфицирующие и противомикробные средства, антибиотики и многое другое. В основном это лекарста отечественных производителей. Полный список размещен на сайте Минздрава России.