Ижевск. Удмуртия. Доброе утро. Сегодня 30 декабря, последний рабочий день этого года! Информагентство «Сусанин» поздравляет своих читателей с наступающим Новым годом и желает отличного настроения - несмотря на погоду, а она сегодня ожидается пасмурная и снежная. Температура воздуха ночью-6...-11°С, днем -3...-8°С. Днем метель, на дорогах снежные заносы.

Все онлайн СМИ Удмуртии тоже готовятся к праздникам и пишут на новогодние темы.

В Ижевске прошел первый настоящий бал, сообщает ГТРК «Удмуртия». Он дал старт предновогодним светским раутам в Удмуртии. На рождественский раут жителей Удмуртии ждут в Генеральском доме. Там бал пройдет и для детей, и для взрослых.

Первый настоящий бал прошёл в Ижевске

В администрации Ижевска искали ответственных за отвратительное состояние городских дорог и тротуаров. Депутаты Городской Думы Ижевска, входящие в состав комиссии по вопросам ЖКХ и развития городской инфраструктуры, собрали всех ответственных за уборку улиц. Оказалось, что проблема, как всегда - в недостатке средств, техники и подрядчиков, согласных работать на небольшие деньги, пишет портал «Ижлайф».

Как заявил замглавы Ижевска Владимир Нестеренко, в этом году в городе слишком много снега и слишком мало денег на очистку.

На сегодняшний день снежный покров составляет в среднем 51 см. И это в 2,5 раза превышает норму. И если магистральные дороги еще чистят, на уборку межквартальных проездов не хватает техники. В наличии у муниципального предприятие «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» только 50 единиц техники. А субподрядчики не соглашаются работать дополнительно из-за тарифа, который занижен в 6-7 раз.

«Обоснованный тариф согласно ГОСТу 262 рубля, утвержден Администрацией города в 2014 году. В рамках возможных средств сейчас он составляет 42 рубля. Тариф занижен практически в 6-7 раз», - отметил Нестеренко.

Денег нет даже на то, чтобы вывозить скопившиеся горы снега из города. Ведь только для центральных улиц нужны 50 млн рублей, которые не предусмотрели в контрактах.

«КП» сообщает, что в Ижевске могут открыть первый в городе англоязычный детский сад. Об этом рассказала начальник Управления дошкольного образования и воспитания Удмуртии Елена Казакова.

Предполагается, что работать с малышами в детском саду будут люди с идеальным знанием английского. Также будут приезжать гости из Британии. Однако на данный момент нет ни места под детсад, ни сроков. Вопрос будет решаться в ближайшее время.

Во всех храмах Ижевской епархии 1 января пройдут праздничные богослужения, пишут «Известия Удмуртской республики». В грядущем году 1 января выпадает на воскресенье. Все воскресные дни для православных христиан являются праздничными, так как посвящены воспоминанию Воскресения Христова.

Управляющий Ижевской епархией митрополит Викторин также совершит литургию в Михайловском соборе Ижевска. Она начнется в 9.00.

В обзоре использованы материалы: izhlife.ru,udmtv.ru, izvestiaur.ru, kp.ru