Ижевск. Удмуртия. Роспотребнадзор Удмуртии оштрафовал несколько компаний, реализующих непищевую спиртосодержащую продукцию. Как сообщает пресс-служба регионального управления, за выявленные нарушения специалисты составили 8 протоколов об административной ответственности.

Десять проверок проводились, начиная с 20 декабря 2016 года, в ходе которых отобрали 26 проб.

В итоге, сняли с реализации 3 партии спиртосодержащей продукции, объемом 2,5 литра из-за отсутствия необходимой документации и наличия достоверной информации о товаре.

«Общая сумма наложенных штрафов составила 12 тыс рублей», - говорится в сообщении.

В управлении также уточнили, что проверки на данный момент продолжаются.