Ижевск. Удмуртия. Православные в пятницу, 30 декабря, почитают память святых Анания, Даниила, Мисаила и Азария. Как пишет Astromeridian, Господь наделил этих юношей особой мудростью.

По преданию, за 600 лет до Рождества Христова жители Вавилона завоевали Иерусалим, и в числе пленников оказались и эти четверо отроков. Навуходоносор, царь Вавилона, решил ввести их в свой двор, поскольку юноши были очень способными. В частности, царь планировал обучить юношей халдейским наукам. Для этого он окружил отроков роскошью и изобилием. Однако юноши отказывались от излишеств, вели все это время скромный и аскетический образ жизни. Именно за это Господь подарил им мудрость. Однажды Навуходоносор решил возвести гигантскую статую, подобную ему, которой народ должен был поклоняться. Отроки отказались сделать это, за что царь приказал их казнить. Однако юноши остались невредимыми, и после этого правитель проникся уважением к последователям христианской веры.

В день Даниила, 30 декабря, девушки пытались получить от этого святого хотя бы немного прозорливости. Для этого писали имена трех его последователей на лавровых листах и клали под подушку. Верили, что ночью приснится будущий жених. В церквях 30 декабря обычно проходили не только службы, но и специальные театрализованные представления, которые иллюстрировали историю о четырех отроках и Навуходоносоре.

Ночью 30 декабря крестьяне разводили большие костры, чтобы прогнать зиму.

Народные приметы на 30 декабря:

1. Какая погода на Даниила, таким и май будет.

2. Если на Даниила, 30 декабря, на деревьях появился иней, то на Святки будет теплая погода.

3. Метель началась – пчелы будут хорошо роиться.

4. Считается, что все сны 30 декабря являются вещими.