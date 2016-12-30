Ижевск. Удмуртия. 54,5 млн рублей получат все 25 районов Удмуртии на школьные маршруты в первом полугодии 2017 года. Как сообщает пресс-служба правительства региона, соответствующий титульный список по содержанию автодорог местного назначения утвердили на президиуме правительства республики.

Самый большие субсидии получат Балезинский (6 млн рублей), Шарканский (5,4 млн) и Кезский (5,2 млн) районы. Деньги пойдут на содержание и обеспечение безопасности 853 километров дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

На второе полугодие Миндортранс Удмуртии утвердит дополнительный титульный список маршрутов с учетом возможного уточнения протяженности дорог в новом учебном году. По предварительным данным, эта сумма составит 90 млн рублей.