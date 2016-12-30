Ижевск. Удмуртия. 2016 год в Удмуртии стал богат на кадровые перестановки. Изменения произошли в руководстве Ижевска и Удмуртии. Кроме того, представители “родникового края” теперь трудятся в правительстве Севастополя. Об основных кадровых изменениях уходящего года в материале информационного агентства “Сусанин”.

Январь:

- Новый руководитель появился у “Ижводоканала”. Вместо Олега Гурова на предприятие пришел Владимир Пискайкин.

- Ижевскую республиканскую типографию возглавил Валерий Воеводин.

- Министром промышленности и торговли назначили Владимира Разумкова. Кресло главы ведомства пустовало после ухода Олега Радионова.

Февраль:

- Из администрации Ижевска ушел заместитель главы Дмитрий Космин. После переезда Ирины Теслевой в Москву он совмещал посты заместителя главы администрации по социальной политике и по экономическому и инвестиционному развитию.

- Замглавы администрации Ижевска по социальной политике стал Михаил Тарасов, который до этого руководил Управлением благоустройства и транспорта. Его кресло в УБиТе занял Сергей Кабанов.

- За срыв отопительного сезона своего места лишился вице-премьер Андрей Сивцов.

- Илью Пономарева назначили руководителем агентства инвестиционного развития Удмуртии.

Март:

- В марте с карьерой чиновника завязал замминистра культуры и туризма Илья Кычанов. Сейчас он является исполнительным директором туристической компании и руководителем федерации туриндустрии Удмуртии.

- У Ижевского радиозавода сменился гендиректор. Предприятие возглавил Дмитрий Беккель.

- Михаил Альес возглавил удмуртский научный центр уральского отделения РАН.

- Директором глазовского спорткомплекса «Прогресс» назначили Андрея Мурскова.

Апрель:

В отставку ушел глава администрации Балезинского района Сергей Князев, которого обвиняют в получении взятки.

Май:

- Рафиса Касимова назначили исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии. В этом статусе он работает до сих пор.

- Руководитель филиала Почты России в Удмуртии Юрий Кайгородов вышел на заслуженный отдых.

- Бывший глава Минпромторга Удмуртии Олег Радионов получил новую должность. Его назначили заместителем директора Департамента региональной промышленной политики Минпромторга России.

Июнь:

- Биатлонист Иван Черезов стал руководителем спортивных проектов концерна «Калашников».

- Дениса Утробина назначили на пост замминистра культуры и туризма Удмуртии.

- Константин Маслюков назначен новым старшим тренером хоккейного клуба «Ижсталь». Он проработал до декабря, после чего руководство клуба расторгло с ним контракт.

- Замглавы Ижевска по финансам Эдуард Теслев написал заявление об увольнении.

Июль:

- В Удмуртии назначили начальника Управления по вопросам миграции МВД. Им стал полковник внутренней службы Константин Дубровин. Кроме того, назначили и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД. Кресло досталось полковнику полиции Александру Жевлакову.

- Бывшего федерального инспектора по Удмуртии Сергея Овсянникова назначили врио главы Севастополя.

Август:

- Алексей Мирошниченко покинул пост министра образования Удмуртии.

- Руководитель Агентства инвестиционного развития Удмуртии Илья Пономарев, проработав на этом посту несколько месяцев, переехал в Севастополь. Теперь он является заместителем губернатора – председателя правительства Севастополя.

- Начальник главного управления ветеринарии Удмуртии Геннадий Бурдов покинул свой пост и вышел на пенсию.

- Министром лесного хозяйства Удмуртии назначили Сергея Журавлева.

- Директор государственного цирка Удмуртии Дмитрий Иванов выиграл конкурс на должность генерального директора Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк).

- Замминистра экономики Удмуртии Римма Бякова возглавила агентство инвестиционного развития.

- Нового руководителя управления Росприроднадзора назначили в Удмуртии. Им стал Иван Мокшанов.

Сентябрь:

- Руководителем управления Росреестра по Удмуртии назначили Михаила Коняхина.

- После сентябрьских выборов в ряде районов сменились руководители. Главой Алнашского района избрали Алексея Семенова, Дебесского - Андрея Иванова. Оба ранее возглавляли администрацию. Глазовский - Вячеслав Сабреков, ранее он работал заместителем начальника главного управления ветеринарии Удмуртской Республики. Новым главой Игринского района назначили Татьяну Чуракову. Ранее она занимала пост первого заместителя руководителя администрации района. Главой Селтинского района стал Василий Протопопов, до этого он возглавлял администрацию района.

- Управляющим директором завода «Ижсталь» назначили Сергея Козённова. А экс-управляющий директор Анатолий Щетинин возглавил челябинский металлургический комбинат «Мечела».

- Исполняющим обязанности министра имущественных отношений Удмуртии назначили Владимира Наумова. Он пришел вместо Рустэма Зайнуллина, который перешел на работу в правительство Севастополя на должность Директора Департамента по имущественным и земельным отношениям.

- Алексея Шепталина назначили исполняющим обязанности министра образования и науки Удмуртии.

Октябрь:

- Новым сопредседателем ОНФ в Удмуртии стала Татьяна Каракулина.

- Начальником Ижевского линейного отдела МВД на транспорте назначили Рустама Бабаева.

- Владимира Доронина назначили начальником УФСИН по Удмуртии.

- Начальником главного управления ветеринарии по Удмуртии назначили Николая Котельникова.

- Экс-начальника правового управления Госсовета Удмуртии Михаила Вавилова назначили представителем губернатора Севастополя.

- Андрей Топал стал новым гендиректором ОАО «Удмуртнефть».

- Глава Удмуртии отправил в отставку вице-премьера правительства Андрея Кузнецова.

Ноябрь:

- Начальником управления по лицензированию фармдеятельности Удмуртии назначили Владимира Иванцова.

- В Удмуртии назначили руководителя регионального управления Росгвардии. Им стал Ильяс Ханнанов.

- Светлана Смирнова покинула пост постоянного представителя главы Удмуртии при Президенте России. Обязанности исполняет Ирина Теслева.

- Бывший вице-премьер Удмуртии Андрей Сивцов возглавил филиал «Почты России» в республике.

Декабрь:

- Виктор Елгешин покинул пост начальника управления по физической культуре и спорту администрации Ижевска. Исполняет обязанности Гульнара Маликова.

- Руководство хоккейного клуба «Ижсталь» сменило главного тренера. Ильназ Загитов теперь занимает должность тренера, а команду возглавил Сергей Душкин. Алексей Исаков стал старшим тренером.

- В цирке Удмуртии назначили нового директора. Им стал Хазби Майрамукаев.

- В Воткинске сменился главный архитектор. Наталия Власюк пришла на смену Данилю Магсумову.

- Руководитель удмуртского регионального отделения «Справедливой России» Виктор Шудегов покинул свой пост.

- Наталья Сударикова стала новым зампредом правительства Удмуртии.