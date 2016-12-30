Краснотурьинск. Свердловская область. Хоккеисты «Знамя-Удмуртии» проиграли в двух выездных поединках «Маяку» из Свердловской области. Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России, сейчас «мячисты» из Воткинска находятся на втором месте во второй группе Высшей лиги.

Первая игра закончилась со счетом 11:8 в пользу хозяев льда. Отметим, что в составе «Знамени» хет-триком отметился Арестов и дублем капитан команды Черепанов. У хозяев три мяча забил Харитонов, два – Корниенко. Стоит сказать, что до перерыва клуб из Удмуртской Республики вел 5:4, однако не смог сохранить лидерство до финального свистка.

Во второй игре «Знамя» уступило с разрывом в четыре мяча – 3:7. В составе воткинцев дважды отличился Арестов и один раз сетку ворот противника поразил Алексей Загарских. За «Маяк» отличились Харитонов, Магасумов, Колягин, Харитонов, Царегородцев и Миронов. После первого тайма хозяева вели со счетом 3:1.

После 12 туров в Высшей лиге «Знамя» имеет в своем активе 23 очка, отставая от лидера «Маяка» на 7 зачетных баллов. Третьим идет «Локомотив» из Оренбурга.