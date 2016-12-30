Москва. Россия закрыла дом отдыха для сотрудников посольства США в ответ на высылку дипломатов из Америки. Как пишет ТВЦ, руководство страны предприняло меры в ответ на новые санкции, введенные Соединенными штатами.

В частности, решено закрыть расположенный в Серебряном бору ведомственный дом отдыха для сотрудников американского посольства. Кроме того, в Москве закрыли англо-американскую школу, в которой обучаются дети бизнесменов и сотрудников диппредставительств США, Британии и Канады.

При этом официального подтверждения этой информации пока нет. Ответ российских властей на санкции США будет дан в течение дня 30 декабря.

Напомним, накануне, 29 декабря, Вашингтон объявил о введении санкций в отношении девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе, руководства российских спецслужб. Также США высылают из страны 35 российских дипломатов, им предписано в течение 72 часов покинуть территорию Штатов. Будут закрыты два дипломатических жилкомплекса, принадлежащих России. Ограничения введены якобы за вмешательство в выборы и давление на американских дипломатов. При этом никаких доказательств не приводится.