Можгинский район. Удмуртия. Два человека пострадали при аварии в Можгинском районе Удмуртии. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла на трассе Елабуга-Пермь.

В 22:30 на 72 км дороги водитель «ВАЗа» 1997 года рождения, стаж вождения которого 1 год, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего «Mercedes’a» и столкнулся с ним.

«В итоге два молодых человека, пассажиры «ВАЗа», получили травмы», - уточнили в региональном ГИБДД.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, необходимо соблюдать безопасную дистанцию.