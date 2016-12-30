Рио-де-Жанейро. Бразилия. Тело пропавшего греческого посла обнаружили в Бразилии. Как пишет Газета, труп обнаружили в сгоревшей машине с теми же номерными знаками, что и у арендованного дипломатом автомобиля.

Посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис пропал тремя днями ранее. Об этом сообщила жена дипломата. Впоследствии правоохранители обнаружили в муниципалитете Нова-Игуасу сгоревший автомобиль, возможно принадлежавший Амиридису.

Полицейские не рассматривают вероятность того, что посол был похищен. По мнению инспектора Эваристо Понтеса, похитители вышли бы на связь.