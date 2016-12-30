Вашингтон. США. Знаменитому хоккеисту, нападающему «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину пришлось лезть через забор, чтобы попасть на игру. Как пишет Лента, российский спортсмен преодолел ограждение при помощи стремянки и одноклубника, нападающего Евгения Кузнецова.

Видеозапись произошедшего хоккеист разместил на своей странице в соцсети Instagram. Форвард пояснил, что ворота не открывались из-за отключения света.

Когда отключили свет,но надо ехать на игру и ворота не работают,всегда на помощь приезжает спаситель ситуации электрик @kuzy092