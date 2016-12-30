Ижевск. Удмуртия. Один из застройщиков заплатит ижевчанке более 142 тыс. рублей за несвоевременную сдачу жилого дома. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, женщина являлась участницей долевого строительства.

Стороны заключили договор, согласно которому ответчик обязался построить жилой дом в микрорайоне СХВ города Ижевска и не позднее 31 декабря 2015 года передать соответствующий объект долевого строительства истцу.

Цена договора составляла 1,33 млн рублей. Женщина выполнила свои обязательства и полность оплатила услуги. На момент подачи иска строительная компания не сдала объект, нарушив тем самым сроки его передачи. В результате этого образовалась неустойка в размере 137,8 тыс. рублей.

«Истцом в адрес строительной организации направлялась претензия о выплате неустойки, однако это требование ответчиком не исполнено», - уточнили в пресс-службе судейского сообщества.

Из-за несвоевременной сдачи дома женщина вынуждена была снимать квартиру дольше запланированного, потратив на это 20 тыс. рублей.

«В судебном заседании представитель ответчика исковые требования не признал и представил отзыв на исковое заявление», - говорится в сообщении.

На основании представленных доказательств суд вынес решение о частичном удовлетворении исковых требований и взыскал с ответчика неустойку в размере 110 тыс. рублей, убытки в размере 30 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в размере 2 тыс. рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 40 тыс. рублей и расходы на представителя в размере 15 тыс. рублей.

После этого строительная организация направила апелляцию на решение Индустриального суда Ижевска в Верховный суд Удмуртии. В итоге сумма снизилась на 40 тыс. рублей.

«Решение вступило в законную силу», - уточняют в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.