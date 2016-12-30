Ижевск. Удмуртия. Новый год на пороге. До боя курантов и поздравления Президента осталось полтора дня. Празднование редко обходится без алкоголя. О том, как пить, чем закусывать и как справиться с похмельем в эфире радио Sputnik рассказал нарколог Алексей Казанцев.

«Во всем должна быть мера, если нет меры - потом это ведет к пополнению наркологических клиник во второй половине января и в начале февраля. Есть стандартные дозы, разрешенные ВОЗ», - рассказал врач.

Считается, что мужчинам не стоит употреблять больше 175 гр водки, 470 мл вина или 1170 мл пива, женщинам – 125 гр водки, 330 мл вина, 830 мл пива.

При этом необходимо соблюдать определенную технологию потребления спиртного. На каждый бокал любого алкогольного напитка обязательно должен быть стакан воды. Это избавит от сухости во рту на следующий день.

По словам Алексея Казанцева, обязательно надо закусывать. Но не каждая закуска - полезна.

«С какой целью праздник справляется? Если с целью напиться - я могу подсказать: добавьте сахар, он ускорит всасывание. Начните запивать газированными напитками, это так же ускорит всасывание. Добавьте остроты какой-то, или закусите что-то с чесночком, с луком, с хреном. Острота позволит алкоголю медленнее утилизироваться, в состоянии ровного опьянения будете более длительное время находиться», - поделился вредными советами Алексей Казанцев.

Врач рекомендовал закусывать белками и углеводами. Белки - это нежирные сорта рыбы, мясо. Углеводы – та же картошка. Не повредят малосольные огурцы и квашеная капуста. Не рекомендуется употреблять сливочное масло – это отодвинет опьянение.

Если вы рискнете «мешать» напитки, то делайте это аккуратно. Помните, что сочетать можно коньяк и вино. Водка стоит особняком. И нельзя понижать градус. По словам врача нарколога, сохранить лицо помогут так же паузы между тостами.



«Грамотно все надо делать, делать паузы. Паузы по времени у каждого свои. Стараться потанцевать, с детьми поиграть, какие-то конкурсы устроить, речь Путина послушать», - добавил нарколог.

Если все же не удалось избежать похмелья, то следует вспомнить народные средства. Справиться с постпраздничным состоянием помогут огуречный и капустный рассол без уксуса, аспирин, который разжижает кровь, омлет. Пойдут на пользу мед, кисломолочные продукты, минеральная вода без газа. Желательно принять умеренный контрастный душ, и подвигаться, сходить на каток, прогуляться, подышать свежим воздухом.

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