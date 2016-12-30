Ижевск. Удмуртия. Соревнования «Рождественская лыжня» пройдут в Ижевске в начале января. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

«4 января 2017 года в Удмуртии состоятся традиционные вечерние соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня», - уточняют в ведомстве.

Местом проведения традиционно станут освещенные трассы спорткомплекса имени Галины Кулаковой.

«Торжественная церемония открытия мероприятия состоится в 15:40, старт в 16:00», - говорится в сообщении.

Предварительные заявки на участие направляются в АУ УР «ЦСП» по адресу: Ижевск, улица Лихвинцева, 68 или на эл. адрес: flgu18@mail.ru не позднее 14:00 3 января. Телефон для справок: (3412) 632-380, 632-306.



