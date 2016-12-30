Новая Москва. Восемь подозреваемых в убийстве бойца Росгвардии задержали в Москве. Как пишут Дни, все они входят в организованную преступную группировку (ОПГ), занимающуюся разбоем.

Напомним, накануне, 29 декабря, сотрудники Росгвардии остановили группу лиц для проверки документов. В результате злоумышленники открыли стрельбу по военнослужащим. В ходе перестрелки один страж порядка был убит, второй получил серьезное ранение.

В течение трех часов после происшествия всех подозреваемых удалось задержать.

«В настоящее время задержанные доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий», - цитирует издание слова официального представителя МВД России Ирины Волк.