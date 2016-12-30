Ижевск. Удмуртия. Минздрав Удмуртии опубликовал режим работы больниц Ижевска в праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«3,8 января 2017 года работают амбулаторно-поликлинические службы, в том числе с ор

5 января также будут работать амбулаторно-поликлинические службы, в том числе с организацией оказания неотложной медицинской помощи больным стоматологического профиля, работой узких специалистов, обслуживанием вызовов на дому. Также будет организована работа врачебных комиссий.

«В детских поликлиниках городов и районов будет организован прием пациентов 31 декабря 2016 года, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, января 2017 года и будут обслуживаться вызовы 31 декабря 2016 года, 2, 4, 6 января 2017 года», - уточняют в ведомстве.

В учреждениях здравоохранения, имеющих молочные кухни, будут выдавать молочную продукцию 31 декабря 2016 года и 5,6 января 2017 года.

С графиком дежурств по оказанию экстренной стационарной медицинской помощи на территории Ижевска можно ознакомится на сайте министерства здравоохранения Удмуртии.