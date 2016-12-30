Сербия. 20 тыс. сербских болельщиков спели «Тамо далеко» в память о жертвах крушения Ту-154. Как пишет РГ, эта песня входит в репертуар ансамбля Александрова, 64 участника которого погибли в авиакатастрофе.

Болельщики сербской «Црвены Звезды» перед баскетбольным поединком с московским ЦСКА в рамках Евролиги на стадионе Kombank Arena включили запись песни в исполнении ансамбля Александрова. Все зрители активно подпевали и развернули баннер с надписью на русском языке «Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!».

Crvena zvezda - cska | Delije odaju pocast horu Aleksandrov

Ранее министр культуры и информации Сербии Владан Вукосавлевич предложил назвать в память о жертвах сочинской катастрофы парк в центральной части Белграда.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны России, вылетевший из Сочи в Сирию, рухнул в Черное море утром 25 декабря. Все 92 пассажира и члена экипажа разбились. На борту самолета почти в полном составе находился популярный в Сербии ансамбль Александрова.