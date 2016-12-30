Глазов. Удмуртия. В покушении на убийство новорожденного в Глазове, которого нашли в куче мусора, заподозрили семейную пару. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, пара уже воспитывает двух детей.

Причастность молодых людей, 1983 года рождения к преступлению установили результаты генетической экспертизы. До этого полицейским пришлось изъять более 700 биологических материалов женщин.

Обоим подозреваемым предъявили обвинения по части 3 статьи 30 и пунктам «в», «ж» части 2 статьи 105 УК России («Покушение на убийство малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Предполагаемых родителей найденного на морозе в Глазове младенца поместили в СИЗО.

Напомним, ранее стало известно, что глазовский следственный отдел Следственного управления СКР возбудил уголовное дело после обнаружения новорожденного около мусоропровода. Случай произошел в ночь с 12 на 13 декабря в 4 утра в доме №4 по улице Луначарского.

«Молодые люди решили погреться в подъезде. Один из них вышел покурить и около мусоропровода на верху кучи увидел черный мусорный пакет, завязанный на узел. Он услышал рев и увидел, что пакет шевелится. Там оказался ребенок – новорожденный мальчик», - рассказали в следственном комитете.

Позже выяснилось, что обнаруженному на куче мусора новорожденному в Глазове дали имя. Как пишет «Удмуртская правда», мальчика назвали Андреем Морозовым.