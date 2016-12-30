Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на новогодние праздники прогнозируется теплая, снежная и ветренная погода. Как сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра, на территорию республики придет обширный циклон с Атлантики.

31 января и 1 декабря временами ожидается снег, мокрый снег, порывистый ветер, метель снежные заносы на дорогах. Температура воздуха составит 0, -5 градусов по Цельсию.

2 и 3 января также прогнозируется снегопад и метель и -2, -7 ночью и 0, -5 днем. С 4 января, по предварительным данным, похолодает.