Москва. Россиян попросили не покупать алкоголь в пластиковых тарах. Об этом в своей памятке написало Министерство внутренних дел страны.

В опубликованном на официальном сайте силового ведомства сообщении говорится, что алкоголь, который продается в пластиковых канистрах «с рук, в палатках и ларьках», не является легальным.

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Кроме того, отмечается, что не нужно покупать алкоголь в ночное время или в интернете. Также россиян призвали не употреблять непищевые спиртосодержащие жидкости, аптечно-косметические средства, средства бытовой химии и парфюмерную спиртосодержащую продукцию.

Напомним, в декабре в Иркутской области произошло массовое отравление спиртосодержащим концентратом «Боярышник». В результате пострадали 120 человек, 74 из них скончались.